(إطفاء السويداء) يحتاج لعناصر جدد

السويداء - ضياء الصفدي

فتحت الحرائق في محافظة السويداء العيون على معاناة فوج إطفاء السويداء من نقص في كوادره، وطلبات تعيين الموظفين التي تأتي بالرفض، لعدم توافر الاعتماد والشاغر .

وعن المهام خارج المحافظة تحدث رئيس فوج إطفاء السويداء – نايف الشعار عن المؤازرة من قبل الفوج للمساعدة في إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية، إذ تمت المؤازرة بآليتي إطفاء في ريف اللاذقية، وأشار الشعار إلى أن عدد المهمات ١٧٨٨ مهمة منذ بداية العام تنوعت بين حرائق كهرباء وحرائق غابات وإحراج ومزروعات، إضافة إلى حرائق صهاريج مشتقات نفطية و حريق قمامة وحرائق أخرى، مشيراً إلى أن المساحات المتضررة بلغت نحو ١٦ ألف دونم أتت على محاصيل زراعية موسمية وأشجار مثمرة، تنوعت بين سنديان وزيتون وتفاح.

وعن المعاناة تحدث عناصر فوج إطفاء السويداء عن نقص في الكادر العددي، فمن أصل ٥١ رجل إطفاء يوجد ١٨ فقط أساسيين وتم ندب ١٠ من الخدمات. وبالنسبة لطبيعة العمل فهي ٨ بالمئة فقط وعلى راتب ٢٠١٢، و بدل الطعام ٣٠٠ ليرة في اليوم ، وهذا المبلغ لا يشتري نصف سندويشة فلافل في اليوم، و لاتوجد حوافز أو مكافأة .

وقال الشعار: إن فوج الإطفاء في السويداء بحاجة ماسة لتعيين موظفين جدد، وخاصة أن العناصر فيه بات على عاتقهم مهام وأعباء إضافية، في ظل مئات المهمات التي ينفذونها سنوياً، وخصوصاً خلال فصل الصيف عندما تتزايد الحرائق.

ت_ سفيان مفرج

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