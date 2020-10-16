منافسات قوية في اليوم الأول لبطولة (3×3) لكرة السلة للسيدات

زاهر بدران

انتهت منافسات اليوم الأول لبطولة 3×3 لكرة السلة للسيدات والرجال والتي تقام حالياً على أرض ملعب تشرين في اللاذقية و تستمر لغاية غداً السبت, ففي المجموعة الأولى فاز فريق تشاو كوبي المؤلف من اللاعبات (آية شما- جلنار مبارك- يانا عفيف- هايدي قدار) على فريق بلاك المؤلف من اللاعبات (أسماء محسن- يمان مكاكي- هيا غيبة- جنى رفاعة) بنتيجة 15-10 ، ثم حقق تشاو كوبي (آية شما- جلنار مبارك- يانا عفيف- هايدي قدار) فوزاً ثانياً على فريق سنيبر (لمى النحاس- روان سهليل- إسعاف رزوق- وعد مرعي) بنتيجة 17-13, وفي المجموعة نفسها فاز فريق هافانا المؤلف من اللاعبات (يارا صقر- نور الأطرش- هدايا سليمان- لين بيرقدار) على فريق سنيبر المؤلف من اللاعبات (لمى النحاس- روان سهليل- إسعاف رزوق- وعد مرعي) بنتيجة 9-7, كما تفوق فريق غوفر المؤلف من اللاعبات (يارا بركات- يارا سليمان- ديانا بالوش- نور داوود) على فريق بلاك المؤلف من اللاعبات (أسماء محسن- يمان مكاكي- هيا غيبة- جنى رفاعة) بنتيجة 17-13

وفي المجموعة الثانية، حقق فريق دراغونز المؤلف من اللاعبات (دلع حمود- روعة حاج علي- رحمة مهنا- يارا فرزان) فوزين كبيرين الأولى على فريق دريم المؤلف من اللاعبات (شيرين النحاس- ريم الطرشة- جينا نحاس- هبة رزوق) 19-4 والثانية وعلى فريق شادو المؤلف من اللاعبات (سوزان حيدر- لين صالح- نغم فياض- مريم اسبر) بنتيجة 22-3. وكان فريق شادو المؤلف من (سوزان حيدر- لين صالح- نغم فياض- مريم اسبر) خسر مباراته الأولى أمام فريق سلا المؤلف من (سلامة عمر- آلاء حسينو- لين أحمد) بنتيجة 6-13، وتفوق فريق هوبس المؤلف من (رولا خريمة- مرح قزعون- نتالي أنطون- يارا ألتون) على فريق سلا المؤلف من(سلامة عمر- آلاء حسينو- لين أحمد) بنتيجة 15-11.

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