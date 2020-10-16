مهاجم كرة الوحدة بركات لـ(تشرين) : لم أتعمد الإساءة إلى جمهور تشرين في نهائي كأس السوبر

حاتم شحادة

نفى مهاجم نادي الوحدة لكرة القدم عبد الرحمن بركات قيامه بالإساءة إلى جمهور نادي تشرين خلال مباراة نهائي كأس السوبر التي أقيمت أمس الأول على أرض الملعب البلدي بمدينة حماة وانتهت بفوز الوحدة على تشرين 2-1

واعتبر بركات في تصريح خاص لـ(تشرين) أن قيام حكم المباراة بطرده بعد تلقي الإنذار الثاني بسبب طريقة احتفاله بتسجيله للهدف الثاني كان ظالماً، مشيراً إلى أنه قام بالاحتفال بطريقة عادية على حد تعبيره.

وأوضح مهاجم منتخبنا الوطني أنه يكن كل الاحترام لإدارة وجمهور نادي تشرين، وخاصة أنه سبق له الدفاع عن ألوان النادي في فترة سابقة.

واعتبر بركات أن الوحدة لم يقدم كل ما لديه خلال المباراة ،لافتاً إلى أن الفريق سيتحسن مستواه خلال الفترة المقبلة مع عودة عدد من أركان الفريق على غرار مؤيد عجان وأسامة أومري.

كما وعد بركات البالغ من العمر 22 عاماً جماهير الوحدة أن الفريق سيكون مغايراً في الفترة المقبلة لما ظهر عليه في الموسم الماضي، وأنه سيكون منافساً حقيقياً على لقب بطولة الدوري.

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