اشتراطات البيئة خارج حسابات المنشآت الصناعية..!!

درعا - وليد الزعبي

تتجاهل الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية في درعا تطبيق الاشتراطات البيئة الواجبة والتي تم وضعها لمنع تلوث البيئة والأضرار بالجوار السكني والأراضي الزراعية ومصادر المياه، فيما تطفو معاناة الأهالي والفلاحين على السطح نتيجة صرف مخلفات تلك الفعاليات بشكل عشوائي آملين تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية من أجل إلزام تلك المنشآت، كل حسب طبيعة عملها بالصرف الآمن لمخلفاتها من مواد سائلة أو أدخنة وغيرها للحفاظ على الصحة العامة ومنع تلوث الأراضي المجاورة.

وبهذا الصدد أوضحت المهندسة صفاء محمد مديرة البيئة في درعا أنه يتم التركيز على عملية التفتيش على مستودعات المنشآت من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعاتها المحلية على اختلافها حيث يفترض أن تكون شروط التخزين آمنة وفقاً لبطاقة السلامة الكيميائية المرافقة لإجازة الاستيراد مع كل مادة، وبالنسبة لضعف التزام المنشآت والمهن والحرف بالاشتراطات البيئية ذكرت المحمد أن نقص الكوادر وخاصةً الخبيرة منها لا يُمكّن من إجراء الجولات الرقابية اللازمة بشكل دوري من أجل ردع المخالفات الحاصلة وإلزام المنشآت بتلك الاشتراطات، حيث لا يتواجد في المديرية سوى مفتش بيئي واحد معتمد، لكن في حال وجود أي شكوى تتم متابعتها ومعالجتها كما حدث لجهة الأدخنة الناتجة عن عمل بعض معامل الكونسروة حيث تم إلزامها بتركيب الفلاتر اللازمة منعاً للإضرار بالجوار كذلك يتم التدخل والمعالجة في حال ورود شكاوى عن وجود مخالفات في صرف مخلفات ونواتج معاصر الزيتون.

وبينت مديرة البيئة أنه تم خلال العام الجاري منح 204 موافقات بيئية من أجل مزاولة العمل في المنشآت والمهن المختلفة و 83 إجازة استيراد لمواد أولية تدخل في الصناعات المحلية ولاسيما الأسمدة والأدوية البشرية والبيطرية والمنظفات والدهانات وغيرها، لافتةً إلى التحضير لاحتفالية اليوم الوطني للبيئة حيث سيتم خلاله القيام بحملات نظافة على مستوى الوحدات الإدارية مع حملات توعية وتكريم عمال النظافة والإطفاء.

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