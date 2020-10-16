(زيوت حماة) تدخل خط التدخل الإيجابي بملياري ليرة في السوق المحلية

مركزان الخليل

أكد المدير العام لشركة زيوت حماة – المهندس عبد المجيد قلفة أن جميع الجهود كانت باتجاه تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركة لتعويض النقص الحاصل في السوق المحلية من مادة الزيوت نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على بلدنا والتي طالت أغلب القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأضاف قلفة ان الشركة نجحت في تأمين السوق المحلية باحتياجاتها من الزيوت النباتية وفق الإمكانات المتاحة والطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج، وخاصة زيت بذور القطن وبأسعار تقل عن أسعار السوق بفارق وصل لأكثر من 50 بالمئة بالنسبة للأسعار المطروحة في الأسواق.

وأشار قلفة إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للشركة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه ، حيث قدرت كميات الإنتاج التي تم عصرها خلال الفترة المذكورة بحدود ثمانية آلاف طن من بذور القطن التي تم استلامها من محالج المحافظة والتي نتج عنها حوالي 500طن من زيت بذور القطن الصافي وأيضاً ستة آلاف طن من الكسبة و 110أطنان من اللنت وعشرة أطنان من الصابون.

ومن خلال المقارنة بكميات الإنتاج للفترة المماثلة يتضح مقدار التطور في عمليات الإنتاج ، ومحاولة الشركة تأمين حاجة السوق من منتجاتها حيث قدرت الزيادة في كميات البذور المستلمة خمسة آلاف طن ، علماً أن كميتها خلال الفترة المماثلة والتي تم عصرها بلغت بحدود ثلاثة آلاف طن.

أما فيما يتعلق بمقدار الربح فقد أكد قلفة أن الشركة حققت أرباحاً قدرت قيمتها خلال الفترة الماضية من العام الحالي بحدود 350 مليون ليرة، وذلك من خلال تسويق منتجات مختلفة قدرت قيمتها الإجمالية بحدود ملياري ليرة، علماً أن قيمتها في الفترة المماثلة بلغت بحدود 600 مليون ليرة.

وأوضح قلفة أن النتائج التي تم ذكرها لم تتحقق إلا بجهود مميزة من العمال والكوادر الفنية من خلال تسخير طاقاتهم على مدار الساعة والعمل ضمن 3 ورديات عمل، إلى جانب إجراء الصيانات الدورية على خطوط إنتاج زيت القطن المكرر الصافي وإزالة الرائحة بإشراف كوادر فنية متميزة والشركة أعلنت عن فك ونقل وتركيب وتشغيل حلاقات من معمل عين التل في محافظة حلب إلى شركة الزيوت في حماة وإجراء العمرة اللازمة لتشغيلها وذلك ضمن خطط وبرامج الشركة لتطوير العمل ومواكبة الطلب الكبير على منتجات الشركة وزيادة حركة البيع في الأسواق , وتأمين حاجتها وفق الإمكانات المتوافرة.

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