مركز النفايات الصلبة تعرض للسرقة .. و(المازوت) أخرَّ إنجاز المشروع

السويداء- طلال الكفيري

بالرغم من بدء العمل البنائي والإنشائي في مركز المعالجة المتكامل للنفايات الصلبة الواقع في بلدة عريقة منذ أكثر من عشرة سنوات إلا أن الأعمال لم تنجز لغاية تاريخه.

إذ أشار رئيس دائرة النفايات الصلبة فب مديرية الخدمات الفنية في السويداء – المهندس حسام حامد إلى أن التأخر بإنجاز الأعمال خاصة خليتي الطمر مرده إلى أولاً تعرض المركز للسرقة أكثر من مرة، نتيجة لوقوعه في منطقة غير آمنة، إضافة لعدم توافر مادة المازوت بالشكل الكافي للآليات والأهم هو الخلاف مع المتعهد لعدم صرف فروقات الأسعار له ، مضيفاً أنه حالياً وبعد أن تم تأمين المنطقة أمنياً وحل الإشكال المالي مع المتعهد، تم معاودة العمل بهاتين الخليتين، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة التي مازالت تعترضنا هي عدم توافر مادة المازوت، إذ تبلغ الكمية المطلوبة إنجاز هاتين الخليتين نحو ١٦٠ ألف ليتر مازوت.

ولفت إلى أن التخلص من تلوث المكبات العشوائية المنتشرة على ساحة المحافظة البالغ عددها نحو ٤٥ مكباً بات مرهوناً بإنهاء الأعمال بخليتي الطمر.

عدا عن ذلك فلم تزل هناك العديد من الأعمال في المركز لم تنجز لتاريخه كحفر وتنفيذ ٥ خلايا طمر وإحداث محطة معالجة للنفايات الصلبة وتنفيذ وحدة معالجة للنفايات الطبية، ووحدة معالجة للمياه العادمة، عدا عن تنفيذ شبكة للصرف الصحي وغيرها من الأعمال وتنفيذ هذه الأعمال يحتاح إلى ١٥ مليار ليرة.

ويشار إلى أن الإنفاقات المالية على المشروع منذ البدء به ولغاية تاريخه بلغت نحو ٩٠٠مليون ليرة.

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