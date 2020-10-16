ربطة الخبز بـ ١٠٠ ليرة.. و تدني جودة الرغيف

السويداء - ضياء الصفدي

آلية توزيع الخبز من قبل المعتمد فتحت باب المخالفات أمام بعض المعتمدين لناحية التلاعب بالوزن أو البيع بسعر زائد، إضافة لاتباع آلية بيع الربطتين بكيس واحد ووضع حجج بعدم وجود الأكياس لإحراج المواطن بشراء ربطتين، بسعر ١٧٥ عدا عن مشكلة عدم وجود ٢٥ ليرة فيعود بذلك سعر الربطة ١٠٠ ليرة.

وقال عدد من المواطنين: إن جودة الخبز تراجعت كثيراً بعد أن أصبح يوزع لدى المعتمدين لأن الربطات تكدس فوق بعضها ساخنة، ما يؤثر على الجودة.

وبرغم تطبيق القرار الوزاري المتضمن نقل المعتمدين لمادة الخبز من الأفران عن طريق سيارات مجهزة لهذا الغرض ومحملة بصناديق و رفوف وفق 3 مستويات، وذلك حفاظاً على جودة الرغيف الخبز، إلا أن وضع وجودة الرغيف ما زالت سيئة وفق شكاوى المواطنين.

وقال مدير فرع المخابز الآلية في السويداء – علاء مهنا: إن المعتمد الذي لا يلتزم بقرار نقل وتخزين الخبز سيتم سحب الاعتماد منه ونقله لمعتمد حي آخر لحين تأمين البديل، أو تأمين بديل فوري عنه، وإلزامه بنقل مادة الخبز بسيارات البيك أب حصراً تفادياً للمخالفة المتضمنة سحب الاعتماد.

وتحدث عدد من المعتمدين عن معاناتهم التي تبدأ بالوقوف ليوم كامل أمام محطات الوقود ما انعكس سلباً على عملية نقل الخبز من الأفران وتأخر الوصول في الأوقات المحددة، مضيفين أن إلزامهم بالنقل بسيارة بيك أب زاد من الأعباء المادية عليهم خاصة في ظل عزوف بعض أصحاب السيارات عن العمل في وقت مبكر.

وقال مهنا: إنه تم زيادة عدد الأكشاك وزيادة مخصصاتهم من الخبز، إذ يوجد على ساحة المحافظة نحو 600 معتمد،منهم 330 في مدينة السويداء، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجان مختصة لمتابعة هذه الأكشاك التي تبيع ربطة الخبز بأسعار خيالية تصل إلى 200 ليرة للربطة الواحدة بينما سعرها الحقيقي وتسلم في الفرن ٥٠ ليرة فقط، للمعتمد ويتوجب بيعها من قبل المعتمد ب ٦٠ ليرة سورية ققط وكل سعر عدا ذلك يعد مخالفاً.

وأضاف مهنا: إن جودة الرغيف المنتج ترتبط بنوعية الدقيق المستخدم ووجود خلطة دقيقية، ولاسيما خلال الفترة الماضية حيث وردت كمية من الدقيق السيئ ما انعكس سلباً على لون الرغيف وطعمه.

من جانبها ، أكدت مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في السويداء تكليفاً- رشا رحروح تنظيم عدة ضبوط بحق أصحاب الأفران لمخالفة في نقص الوزن، إضافة لتنظيم ضبوط أخرى بحق معتمدي الخبز بسبب بيعهم ربطة الخبز بسعر زائد، مطالبة بضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من قبل المواطن والاتصال على الرقم ١١٩ ليصار إلى معالجة كل خلل.

طباعة