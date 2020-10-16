التكية السليمانية تحتضن صناعيين من حلب في معرض (منتجين2020)

دانيه الدوس

تنطلق فعاليات معرض (منتجين 2020 )، بمشاركة 77 صناعياً من محافظة حلب وفي مختلف الاختصاصات الذين تدمرت معامل وورشات معظمهم واستطاعوا إعادة تشغيلها.

ومن المقرر إقامة المعرض الذي سينطلق تحت شعار (المنتج بطل حقيقي) في التكية السليمانية في دمشق وبتاريخ 2 تشرين الثاني2020 ،

وستتناول منتجات المشاركين في المعرض مجال الصناعات الغذائية ، صناعة المفروشات، الألبسة والصناعات اليدوية.

ويعد معرض (منتجين2020) فرصة كبيرة للتجار للتعرف على منتجات مميزة صُنعت في حلب، والتي ستُقدّم بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما سيبرز أهمية الإنتاج ودوره في المرحلة الحالية للوقوف بوجه التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري.

مديرة بالمجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات التي تنظم المعرض أكدت أن أهمية المعرض تبرز في كونه منصة هامة للقاء بين المنتج والتاجر أو المستهلك بمكان واحد وفرصة للاطلاع والحصول على منتجات متنوعة وبجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تبرز أهمية المعرض في إبراز فخر الصناعة الحلبية ودعم الصناعة السورية عموماً وخصوصاً في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها سورية واقتصادها.

ويفتتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 9 مساءً، ويستمر لغاية 6 تشرين الثاني2020.

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