6 آلاف (مُسرَّح) قلقون من حرمانهم من التقدم للمسابقة

طرطوس- ثناء عليان

أكد مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في طرطوس – المهندس ياسر ديب أن عدد المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من الجيش في الدفعة الأولى بلغ خمسة آلاف عسكري مسرح، أما الدفعة الثانية وتتضمن حوالي 6000 عسكري مسرح تم رفع قائمة بأسمائهم منذ أربعة أشهر وإرسالها للتدقيق إلى ثلاث جهات وسجل العاملين بالدولة، ولكن إلى الآن لم يصلنا أي قرار يخصهم سواء بالموافقة أو الرفض، وهذه الدفعة من المسرحين قلقون من حرمانهم التقدم للمسابقة المعلن عنها في سورية، كما أنهم محرومون من الحصول على قرض من بنك (الوطنية للتمويل الصغير).

وأوضح ديب أن برنامج دعم وتمكين المسرحين من الجيش العربي السوري يشمل الذين قضوا خدمة خمس سنوات أو أكثر من دون انقطاع أو المسرحين من الجيش العربي السوري بناءً على إصابة ناتجة عن عمليات حربية، إضافة إلى توافر أحد الشرطين وهما أن يكون المسّرح غير موظف في القطاع العام أو القطاع الخاص المنظم، وعند تحقيق هذه الشروط يُقدم للمسرح العسكري راتب شهري (مكافأة شهرية) مقدارها ٣٥ ألف ليرة ولمدة سنة كاملة.

وعن القرض الخاص بالمسرحين بيّن ديب أنه تم عقد اتفاق بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وبنك (الوطنية للتمويل الصغير) على تقديم قرض خمسة ملايين ليرة كحد أقصى من دون فائدة لمدة خمس سنوات، بفائدة عشرة بالمية يتحملها الصندوق كاملة، ويستفيد من هذا القرض كل مسرح من الجيش استفاد من برنامج دعم وتمكين المسرحين، والقرض خاص بالمشاريع الصغيرة وهو قرض تنموي وليس استهلاكياً، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على هذا القرض ألف مسرح تم تحويل طلباتهم من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في طرطوس إلى بنك الوطنية للتمويل الصغير.

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