موعد جديد لسبر المميزين للانتقال إلى الصف الثاني الأساسي

حددت وزارة التربية اليوم الفترة الممتدة من الـ 15 من تشرين الأول الجاري ولغاية الـ 17 منه موعداً جديداً لتقديم طلبات التلاميذ ممن يرغبون بالخضوع لسبر المتميزين للانتقال إلى الصف الثاني الأساسي في المدارس في المجمعات التربوية حرصاً منها على منح فرصة أخيرة للتلاميذ المتميزين.

كما حددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه موعد السبر يوم الأحد الـ 18 من تشرين الأول الساعة 10 صباحاً في مراكز “حسن سالم محمد في دمشق وذات النطاقين في طرطوس وعدنان عيسى في حماة والشهيد القاطرجي في حلب وحنا عطا الله للمتفوقين في الحسكة وهشام الجاسم في دير الزور وسامر الزعيم في حماة والإعداد الحزبي في ريف دمشق ومركز الباسل للتدريب التربوي في اللاذقية وقاعة الاجتماعات بمديرية التربية في درعا ومدرج دائرة التوجيه والمناهج بمديرية التربية في السويداء والشهيد عوض السيد في القنيطرة.

وفي الـ 16 من أيلول الماضي حددت الوزارة يوم الأحد الـ 20 منه موعد سبر جديد للمتميزين للانتقال إلى الصف الثاني الأساسي لإتاحة الفرصة للتلاميذ المتميزين الذين لم يتمكنوا من التقدم إلى السبر الذي أجري في أواخر آب الماضي بسبب ظروفهم الخاصة.

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