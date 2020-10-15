الاحتلال يعتدي على أراضي الفلسطينيين ويستولي على آلاف الدونمات

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين في الأغوار بالضفة الغربية واستولت على آلاف الدونمات منها.

وقال مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال قاسم عواد لوكالة وفا إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الأغوار واستولت على 11 ألف دونم وذلك لإقامة وحدات استيطانية عليها.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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