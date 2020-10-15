نائب تركي: أردوغان دعم الإرهابيين وسهّل مرورهم إلى سورية

أكد عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ساروهان آولوج أن نظام رجب أردوغان هو المسؤول عن دعم وتسليح وتسهيل مرور الإرهابيين إلى سورية ليقتلوا شعبها.

وقال آولوج في كلمة له اليوم بالبرلمان: إن أردوغان هو الذي كان يسمح بالتجارة مع إرهابيي “داعش” على طول الحدود مع سورية .. وتركيا هي التي فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الإرهابيين الأجانب الذين دخلوا سورية للانضمام إلى “داعش” والمجموعات الإرهابية الأخرى كما تدفق السلاح عبر هذه الحدود.

ودعى آولوج البرلمان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن علاقة النظام التركي بتنظيم “داعش” الإرهابي وباقي المجموعات الإرهابية في سورية، مشدداً على أن هذه العلاقة ما زالت مستمرة.

من جهته أكد الصحفي التركي صباح الدين آونكيبار أن أردوغان قدم كل أانواع الدعم للإرهابيين في سورية بما فيهم ما يسمى الجيش الحر و”جبهة النصرة” وتنظيما “القاعدة وداعش”.

وقال آونكيبار في قناته الخاصة على اليوتيوب: بأي حق يغطي أردوغان مصاريف ومعاشات الآلاف من الإرهابيين في الوقت الذي يموت فيه الأتراك من الجوع .. وبأي حق يرسل أردوغان الجيش التركي للدفاع عن عصابات الإرهابيين.

كما ندد آونكيبار بقيام أردوغان بنقل الإرهابيين المرتزقة من سورية إلى ليبيا ثم إلى أذربيجان، مؤكداً أن التدخل التركي في سورية وما قام ويقوم به أردوغان منذ ما يسمى بـ الربيع العربي الدموي هو السبب الرئيسي لكل مشاكل تركيا الخارجية والداخلية وهو الذي أوصل تركيا إلى حافة الإفلاس بسبب التكاليف الباهظة لهذه السياسات والمغامرات الفاشلة.

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