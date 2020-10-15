روسيا: سنردُّ على عقوبات “الأوروبي” المتذرعة بقضية نافالني

أكدت روسيا عزمها الرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الروس بذريعة قضية التسميم المزعومة للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم في إفادة صحفية: إن هذه العقوبات لن تبقى دون ردود مناسبة، مضيفة: إن روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى للعودة إلى القناة القانونية الدولية واتخاذ قرار لصالح تفاعل مستقر بدلاً من مفاقمة الوضع.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أكد بوقت سابق اليوم أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين روس بذريعة قضية نافالني تشكل خطوة عدائية متعمدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومؤسسة علمية روسية بزعم ارتباطهم بتسميم المعارض نافالني.

طباعة