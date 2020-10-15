الداخلية: ضبط 130 سيارة مذاع البحث عنها بدمشق

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 130 سيارة مذاع البحث عنها وألقى القبض على 45 شخصاً ونظمت الضبوط اللازمة بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في ضبط السيارات المسروقة والمذاع البحث عنها تمكن قسم المباحث في فرع المرور بدمشق من ضبط 130 سيارة مذاع البحث عنها بجرائم مختلفة وتوقيف 45 شخصاً حيث بلغ عدد السيارات المحجوزة بجرائم السرقة والخطف والسلب 17 والسيارات المحجوزة للجهات المختصة 9 سيارات والسيارات المحجوزة بجرم التزوير 39 والسيارات المحجوزة بإذاعات البحث 62 والسيارات المحجوزة بإذاعات بحث من الانتربول الدولي 3.

وأشارت الوزارة إلى أن دوريات فرع المرور مستمرة بعملها في ملاحقة السيارات المذاع البحث عنها وحجزها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية.

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