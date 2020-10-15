فرنسا وألمانيا تجددان مطالبة النظام التركي بوقف استفزازاته في شرق المتوسط

جددت فرنسا وألمانيا مطالبتهما النظام التركي بوقف استفزازته في منطقة شرق البحر المتوسط.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس : من الجلي لنا أن تركيا تقوم بأعمال استفزازية بشكل دائم وهو أمر غير مقبول، مضيفاً أن الكرة في ملعب أنقرة لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا إلى الحوار.

كما انتقد لو دوريان دور النظام التركي في النزاع الأرميني الأذربيجاني المتعلق بمنطقة قره باغ وقال : ما نراه اليوم هو أن تركيا هي البلد الوحيد الذي لا يدعو لاحترام وقف إطلاق النار وهذا ضار.

بدوره وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار النظام التركي إعادة إحدى سفنه إلى البحر المتوسط بأنه “غير مقبول”.

ورداً على سؤال بخصوص إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شدد ماس على أن التكتل سيتخذ قرارا بشأن كيفية التصرف خلال الأسابيع المقبلة.

وكان النظام التركي أرسل مؤخراً سفينة تنقيب نحو جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في إطار أطماعه بالتنقيب غير الشرعي عن موراد الطاقة شرق البحر المتوسط فيما هدد الاتحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات عليها.

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