آخر تحديث: 2020-10-19 22:47:28
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وزارة الصحة: وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٣٨

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التصنيفات: آخر الأخبار

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