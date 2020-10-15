وزارة الصحة: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٤٩٣١

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 27 صفر 1442 الموافق لـ 15 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الخارجية الروسية: إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أظهرت تحيزها وتسييسها للقضايا المتعلقة بسورية
الأمن الروسي يقضي على خلية إرهابية في فولغوغراد
(الصناعة) تطالب مؤسساتها تطبيق تجربة (وسيم) بالوحدات الإنتاجية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الاستخدام السلمي للطاقة النووية مبدأ استراتيجي لإيران
حداد: الإرهاب أمعن في تدمير البنى التحتية الطبية في سورية
أسهم أنظمة الخليج تتصدر المتضررين من انخفاض أسعار النفط
كيف تنظر واشنطن للأزمة المتصاعدة في المتوسط؟
ليبيا ..اختلف اللصوص فافتضح أمرهم!
هل فشلت اللقاحات الأمريكية ؟
المصارف العامة تطالب برفع سقوف القروض الاستثمارية إلى مليار ليرة