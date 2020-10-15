(الصناعة) تطالب مؤسساتها تطبيق تجربة (وسيم) بالوحدات الإنتاجية

مركزان الخليل

طالب وزير الصناعة _زياد صباغ، المؤسسات الصناعية بضرورة التفكير في العمل بذهنية تواكب الواقع والحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وذلك من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية و ضرورة تعميم تجربة الوحدات الإنتاجية على المؤسسات الصناعية الأخرى، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع إدارة ومجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ومديري الشركات التابعة لها، مشيرا إلى أنّ الفساد له أشكال مختلفة ومتنوعة في عمل أي مؤسسة، قد يكون إدارياً وهو من أخطر الأنواع، مشيراً إلى أنّ الفوضى في آليات العمل والبطء في معالجة البريد الوارد هي حالة من حالاته.

ونوه إلى ضرورة العمل وتحمل المسؤولية، وهذه بدورها لا تعني مخالفة الأنظمة والقوانين وإنما العمل بروح القانون وهو المطلوب.

وركز صباغ في حديثه على ضرورة التعاون مع الوزارات الأخرى والتي ترتبط بعض قطاعاتها بصلب عمل الوزارة مثل الزراعة فيما يتعلق بجانب التصنيع الزراعي للوصول إلى حالة من التكامل، لافتاً إلى العمل في هذا المجال مستمر على مستويات العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

وطالب صباغ المؤسسات المعنية بضرورة التنسيق والتواصل مع الفلاحين لزراعة أنواع من المحاصيل تخدم العملية الإنتاجية في الوزارة، وأنّه سيتم التنسيق لإبرام عقود مع مزارعين لإنتاج أنواع محددة من محصول الشوندر السكري كما هو معمول به مع مزارعي التبغ، مشدداً على ضرورة الاستمرار في العمل ضمن هذه المنهجية في المؤسسات والشركات التابعة الأخرى وربطها بما ينتجه الفلاح.

والأهم فقد طالب صباغ المؤسسات الصناعية تعميم تجربة الوحدات الإنتاجية التي تعمل عليها الوزارة حالياً في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية (شركة اﻷلبسة الجاهزة (وسيم) على باقي المؤسسات الصناعية التابعة خدمة لذوي الشهداء والجرحى وتقديراً لما بذلوه في سبيل الوطن.

والتأكيد على ضرورة الوصول إلى نظام محاسبي مالي موحد ودقيق، والعمل على تسهيل عملية دفع الرسوم المالية بشكل إلكتروني والابتعاد عن الورقيات، وضرورة الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط لعام 2021 قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أنّ استقرار الأمور المالية هو الأساس في عمل أي مؤسسة.

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