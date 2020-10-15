بقيمة 220 مليون ليرة تأهيل / 9 / مدارس ولاإصابة ب(كورونا)

ديرالزور – مالك الجاسم

قال مدير تربية ديرالزور – نشأت العلي لــ «تشرين» : لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس (كورونا) في مدارس المحافظة ، وتم تطبيق البروتوكول الوزاري بعناية تامة من خلال تقسيم الدوام إلى فوجين لتحقيق التباعد المكاني وتخفيف الضغط عن الغرف الصفية، بينما عملنا على تلافي حالة النقص بالنسبة للمقاعد الدراسية، وخاصة لمدارس حي هرابش بعد أن بدأنا بإنتاج المقاعد عبر الورشة الموجودة في الثانوية الصناعية ، وتم تأمين كميات الخشب بجهود من محافظ دير الزور – عبد المجيد الكواكبي .

وعلى طرف آخر أنهت مديرية الخدمات الفنية تأهيل تسع مدارس في المدينة والريف بقيمة وصلت إلى 220 مليون ليرة.

وفي هذا الإطار تحدث المهندس ناصر سبع الدير – مدير الخدمات الفنية بأن المدارس التي تم لحظها على الخطة هي: ذيب عنتر، ملحق ساطع الحصري، تشرين في حي هرابش ، العنبة ، بقرص تحتاني (القدس) ، الجاهزية ، حطلة الغربية ، مراط الوادي ، الجفرة الشرقية

وأضاف سبع الدير : إن تأهيل المدارس قامت به الشركة العامة للبناء والتعمير، عدا ملحق ساطع الحصري وتشرين فقد تم تنفيذه من قبل الإنشاءات العسكرية ، و تم استثمارها من قبل مديرية التربية في ديرالزور.

يذكر أن عدد المدارس في محافظة ديرالزور بلغ 337 مدرسة موزعة على المدينة والريف وعدد الطلاب وصل إلى 132.870 ألف طالب وطالبة.

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