الأشغال العامة والإسكان تدعو الشركات والمؤسسات والنقابات المرتبطة بها لتقديم الدعم لمتضرري الحرائق

دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الشركات والمؤسسات والنقابات المرتبطة بالوزارة إلى المساهمة بكل إمكانياتها لتقديم كل أنواع الدعم بما فيه الفني واللوجستي للمتضررين من الحرائق التي طالت عدداً من المناطق في محافظات (اللاذقية وطرطوس وحمص).

جاء ذلك خلال اجتماع في الوزارة ضم معاوني الوزير ومديري الشركات الإنشائية العامة ونقيبي المقاولين والمهندسين حيث أكد الوزير عبد اللطيف ضرورة حصر الآليات الهندسية النوعية القادرة على العمل في المناطق الحراجية المتضررة (تراكسات.. بلدوزرات.. بواكر.. آلات حفر) لتعمل ضمن مجموعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وذلك فور وضع خطة العمل من قبل الوزارة والتي تتضمن (استصلاح الأراضي وزراعة الأشجار وفتح الطرق الحراجية وأن يكون العمل ضمن مجموعات مجهزة بآليات وبإشراف مهندسين أو فنيين من كل شركة لتتم متابعة العمل من خلالهم.

بدورهم أكد مديرو الشركات خلال الاجتماع جهوزيتهم لتسخير كل الإمكانيات المتاحة عند البدء بتنفيذ خطة عمل وزارة الزراعة في المناطق المتضررة وذلك من خلال مجموعات عمل كمكاتب ميدانية متنقلة لتقديم دراسات ومشورات هندسية بالإشراف والتعاون مع الوزارة وفق قاعدة بيانات متكاملة عن المناطق الساحلية.

“سانا”

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