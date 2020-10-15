7791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا وفرنسا تنشر آلاف عناصر الشرطة لفرض حظر التجول

سجلت هولندا زيادة يومية قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمقدار 7791 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 29 حالة وفاة جديدة.

وأعلن المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 203954 إصابة والوفيات 6692 حالة.

وبدأت هولندا تطبيق عزل عام جزئي اليوم في محاولة لإبطاء انتشار العدوى في واحدة من أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الموجة الثانية لكوفيد 19.

وفي فرنسا أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن نشر 12 ألف شرطي لفرض حظر التجول في المدن الفرنسية الكبرى اعتباراً من يوم السبت المقبل بهدف مكافحة انتشار الجائحة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أصدر أوامر أمس بفرض حظر التجول في العاصمة باريس إضافة إلى ثماني مدن كبيرة أخرى للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي فلسطين أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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