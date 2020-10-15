منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الاستخدام السلمي للطاقة النووية مبدأ استراتيجي لإيران

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يشكل مبدأً استراتيجياً لطهران وأن الشعب الإيراني سيواصل استخدام هذه الطاقة للأبد.

وفي تغريدة على موقعها على تويتر تعليقاً على مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن “إيران تهدد العالم ببرنامجها النووي” أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن علماء الصناعة النووية الإيرانية ملتزمون بتوجيهات وإرشادات القيادة ومستعدون لمواجهة الغطرسة والأحادية الأميركية في موضوع استخدام الطاقة النووية.

ويأتي تهجم بومبيو ومزاعمه الجديدة بشأن إيران في الوقت الذي تبذل فيه إدارته كل جهد ممكن في السنوات الأخيرة لتدمير الاتفاق النووي رغم اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الموقعة على الاتفاق بأن إيران كانت الأكثر تعاوناً معها بخصوص برنامجها النووي.



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