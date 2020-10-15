(زراعة اللاذقية) تعلن الأضرار النهائية الناجمة عن الحرائق

اللاذقية - يوسف علي

أوضح مدير الزراعة في اللاذقية_ المهندس منذر خير بك ل(تشرين) أن اللجان المشكلة المختلفة أنهت عملها بحصر أضرار الحرائق الأخيرة ، حيث شملت الأضرار ١٣٦٤٤مزارعاً في ١٤٤قرية، وكمية ١٣٥٧٨طن حمضيات و٤٥٨٤ طناً من محصول الزيتون و٨٤طناً من التفاح وعدد الأشجار الكلي ١٧٤٨٢١٦ منها ١٣٠٢٠٦٥ شجرة ميتة على مساحة متضررة تبلغ ٧١٩٠هكتاراً من أصل المساحة الكلية البالغة ٨٤٠٢هكتار.

وأشار خيربك إلى نفوق ٦٥بقرة، وتضرر ٦٧٩٩ خلية نحل و٢٤٠ من رؤوس الماشية الأخرى و٥٤٥٨١٠ أمتار من خراطيم المياه الزراعية و٨٥٥متراً من شبكات الري ومشتل غراس و٥(عشافات) ومؤشرات ظهرية و٣مولدات كهربائية و١ طن من الأعلاف.

يذكر أن كمية الإنتاج المتوقعة قبل الحرائق من الحمضيات تقدر نحو ٥٨٠ ألف طن ونحو ٤٥ ألف طن من الزيتون ونحو ٢٠ ألف طن تفاح.

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