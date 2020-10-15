أسهم أنظمة الخليج تتصدر المتضررين من انخفاض أسعار النفط

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج منخفضة اليوم، إذ تعرضت لضغوط من أسهم البنوك التي ضعفت في رد فعل على انخفاض جديد لأسعار النفط مع تهديد إجراءات عزل جديدة لتعافي الطلب.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.5 بالمئة، فيما خسر سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة، وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 1 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.1 بالمئة، فيما انخفض سهم بنك” الإمارات دبي الوطني” 2.9 بالمئة، ونزل سهم “إعمار” العقارية 1.5 بالمئة. فيما خسر مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة إذ تضرر من جراء انخفاض سهم “بنك أبوظبي الأول” 1.4 بالمئة.

وفي قطر، خسر مؤشر سوق الأسهم 0.3 بالمئة متضرراً من انخفاض سهم “بنك قطر الوطني” 0.9 بالمئة، وتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.6 بالمئة.

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