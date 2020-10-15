تسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا في غضون شهر

أعلنت رئيسة إدارة الرقابة على الاستهلاك في روسيا آنا بوبوفا أن ثالث لقاح من صناعة روسية ضد فيروس كورونا يمكن أن يسجل في غضون شهر.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بوبوفا قولها خلال مؤتمر عبر الانترنت للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال إن لدى روسيا لقاحين ضد كورونا وأنا على ثقة بأن تسجيل اللقاح الثالث سيتم خلال شهر، مشيرة إلى أن الزملاء الذين يقومون بتطويره في مركز تشوماكوف لديهم خبرة واسعة في علم اللقاحات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس أن اللقاح الذي طوره مركز فيكتور حصل على شهادة تسجيل وقد أجريت تجارب سريرية على مئة متطوع وسيبدأ المركز تجارب سريرية لاحقة بعد التسجيل في مختلف المناطق الروسية بمشاركة 40 ألف متطوع.

وكانت روسيا سجلت في الـ 11 من آب الماضي أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم “سبوتنيك v” من قبل مركز أبحاث غماليا الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في حزيران وتموز الماضيين.

وحتى تاريخ اليوم تم تسجيل مليون و354 ألفا و163 حالة إصابة بالكورونا في روسيا و23491 وفاة.

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