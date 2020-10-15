كيف تنظر واشنطن للأزمة المتصاعدة في المتوسط؟

تقرير – ربى زين الدين

أشعلت تركيا من جديد فتيل التوتر مع اليونان عندما أرسلت الإثنين الماضي سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” إلى منطقة توصف بأنها “متنازع عليها” قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ، بينما تؤكد اليونان أنها ضمن مياهها الإقليمية، وقد وصفت اليونان الخطوة التركية الأخيرة بأنها تصعيد كبير.

الاستفزازات التركية المتكررة في مياه البحر المتوسط أثارت غضب دول الاتحاد الأوروبي، لكن غياب الدور الأميركي في بداية الأزمة قد شكل لغزاً في صراع خطير بين عضوين في حلف “الناتو” وخاصة أن المنطقة تعج بالمصالح الحيوية والمتشابكة بين أطراف مهمة للولايات المتحدة.

واشنطن التي فضلت الصمت في بداية الأزمة انتقدت مؤخراً قرار تركيا إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد وتعمد تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان، كما طالبتها بوقف استفزازاتها المتعمدة في شرق المتوسط.

وفي بيان شديد اللهجة قالت وزارة الخارجية الأميركية: إن الولايات المتحدة “تستنكر” قرار تركيا الذي جاء عقب تراجع التوتر مع اليونان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس في بيان: “نطالب تركيا بوقف هذا الاستفزاز المتعمد والبدء فوراً بمباحثات تمهيدية مع اليونان”.

وأضافت: “إن إعلان تركيا الأحادي يؤجج التوترات في المنطقة، ويعقد بشكل متعمد استئناف محادثات تمهيدية مهمة بين حليفينا في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا”.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تدخل واشنطن سابقاً بقوة على خط الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وأثينا ؟ إذ يرى كثير من المعلقين الأميركيين أن الولايات المتحدة تركت القيادة لألمانيا، الدولة ذات الوزن الأكبر في أوروبا للتوسط بين الطرفين العضوين في حلف “الناتو”.

ونشرت مجلة “تايم” تقريراً أشار إلى أن وقوع حرب في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا العضوين في “الناتو” سيكون بمثابة كارثة كبيرة للولايات المتحدة.

هاورد أيزنشتات الخبير في الشؤون التركية اعتبر أن هناك بعض الإشارات المتناقضة التي تخرج من واشنطن، إلا أن جوهر موقف واشنطن يرى أن مصلحتها الأساسية تكمن في الحل السلمي للصراع.

ويرى مراقبون أن وقوع أطراف النزاع في فخ الصراع العسكري لا يمكن لأي من الطرفين أن يكسبه من دون وقوع خسائر فادحة في المصالح الأمنية لمنظومة الحلف والمصالح الأمنية الغربية، في حين واشنطن لا ترغب في وقوع صدام بين قوتين عسكريتين عضوين في تحالف عسكري تشرف عليه الولايات المتحدة، ولا ترغب في رؤية جيشين يستخدمان نفس طائرات إف-16 في مواجهة عسكرية بينهما.

واشنطن تنظر بعين القلق إزاء احتمال نشوب صراع بين عضوين في حلف شمال الأطلسي، وما يزيد من تفاقم هذا الأمر تعزيز الوجود العسكري الفرنسي الداعم للطرف اليوناني، وبالتالي يجمع الصراع بين 3 أعضاء في حلف “الناتو”.

ويبدو أن التنافس على السيطرة على البحار يزيد حدة التوترات القائمة، والمفارقة في كل هذا تأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط والغار انخفاضات نسبية!.

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