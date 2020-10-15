ميليشيا (قسد) تختطف 7 مدنيين من ريفي الرقة والحسكة

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في مناطق انتشارها واختطفت 7 مدنيين من ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشرقي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مسلحين من ميليشيا “قسد” طوقوا أحد أحياء بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي واختطفوا 3 شبان واقتادوهم إلى معسكرات لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وفي ريف الحسكة، ذكرت المصادر أن عناصر الميليشيا اختطفوا أربعة شبان بعد مداهمة أحد المنازل في بلدة الهول شرق الحسكة كما شنوا حملة مداهمات في مدينة الشدادي جنوب المحافظة وقاموا بعمليات ترهيب للأهالي بحجة البحث عن مطلوبين.

وكان المئات من أهالي منطقة الشدادي خرجوا أمس الأول في مظاهرة احتجاجية تنديداً بجرائم ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي ضدهم.

طباعة