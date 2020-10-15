استمرار امتحانات التعليم المفتوح… والدورة التكميلية الأحد القادم

الحسكة ــ خليل اقطيني

تتواصل في فرع جامعة الفرات في الحسكة امتحانات التعليم المفتوح. ويقول رئيس الفرع الدكتور نجم الحميدي لـ«تشرين»: تجري الامتحانات على قدم وساق في كل الكليات التابعة للتعليم المفتوح في الفرع, وهي ثلاث كليات؛ كلية الحقوق وتضم 1500 طالب وطالبة وكلية الاقتصاد وتضم 1500 طالب وطالبة أيضاً وكلية التربية وتضم ألف طالب وطالبة.

وأكد د. الحميدي أن الامتحانات التي ستستمر لمدة شهر كامل تتم وسط الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا, حيث يتم تعقيم القاعات التي تجري فيها الامتحانات بشكل يومي ودخول الطلاب إلى القاعات الامتحانية يتم بارتداء الكمامات وبعد إجراء الفحص الحراري لكل طالب وطالبة ويتم تطبيق التباعد المكاني بين الطلاب داخل القاعات الامتحانية تماماً وفق ما حدده الفريق الحكومي من تعليمات.

وعن النتائج الامتحانية قال الدكتور الحميدي: إن هناك توجيهات واضحة من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الفرات بالإسراع في إعلان النتائج الامتحانية من أجل تحديد موعد الدورة الامتحانية التكميلية وانطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد وفق ما هو مخطط من قبل وزارة التعليم العالي. وبما أن جميع الكليات الجامعية في فرع جامعة الفرات بالحسكة أعلنت نتائجها الامتحانية فقد كانت كلية الهندسة المدنية آخر الكليات التي أعلنت نتائجها في الثاني عشر من الشهر الحالي وعرف الطلاب وضعهم الدراسي فقد تم تحديد موعد انطلاق الدورة الامتحانية التكميلية يوم الأحد القادم في الثامن عشر من الشهر الحالي، وهي دورة للطلاب المتوقف تخرجهم على عدة مواد أقصاها 4 مواد في كل السنوات الدراسية يحق لهم التسجيل للتقدم للامتحانات في هذه الدورة، فمن ينجح في هذه الدورة يعتبر متخرجاً ومن لم يحالفه الحظ ينتظر إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجامعي الجديد 2020/2021. الذي تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدئه في موعده المقرر. فبعد إعلان النتائج الامتحانية لكل المواد في جميع الكليات ومعرفة الطلاب وضعهم الدراسي تم إصدار برامج الدوام الخاصة بالطلاب لكافة السنوات، كما تم إصدار قرارات التكليف لأعضاء الهيئة التدريسية الذين سيقومون بتدريس المقررات الجامعية, وبذلك أصبح فرع جامعة الفرات في الحسكة بأتم الجاهزية للبدء بالعام الدراسي الجامعي الجديد.

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