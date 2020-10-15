إغلاق أربعة معامل لصناعة الأغذية بريف دمشق

مركزان الخليل

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن دوريات الحماية لديها ضبطت عدداً من المعامل تقوم بتصنيع وإنتاج مواد فاسدة ومغشوشة.

وأكدت المديرية أن المعامل تضم معمل فواكه مجففة ومربيات يحوي 750 كغ من الفواكه المجففة فاسدة وغير متماسكة القوام فيها حشرات على القطَر المتسرب من الصفائح التي تحوي هذه المواد في منطقة عقربا، ومن بين المعامل أيضاً معمل شوكولا بداخله ٩٠ كغ من مادة الكاكاو منتهية الصلاحية في منطقة عقربا أيضاً، ومعمل آخر في بلدة حلا يقوم صاحبه بالغش من خلال خلط تفاح مطحون مع مربى المشمش وذلك للاستفادة من فارق السعر، ومعمل آخر في منطقة سبينة لديه ١٥٩٠ كغ من مربى المشمش متغيرة اللون ورائحتها كريهة وتحوي حشرات وديداناً وبذلك يكون مجموعها أربعة معامل، حيث قامت دوريات الحماية التي ضبطت المعامل المخالفة بتنظيم الضبوط التموينية اللازمة وحجز الكميات المخالفة لإتلافها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص إلى جانب إغلاق المعامل بالشمع الأحمر.

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