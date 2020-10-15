هل تستفيق السعودية بعد أن خسرت رهانها؟

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن السعودية خسرت رهان الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تستمر ثلاث سنوات اعتباراً من 1 كانون الثاني 2021 ضمن مجموعة آسيا والمحيط الهادىء.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ هي الوحيدة التي شهدت تنافساً بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد، وبسبب عدم حصول السعودية على العدد اللازم من الأصوات جراء منافسة مع 4 دول أخرى ضمن المجموعة الآسيوية أخفقت في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقاعد مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر بشكل فردي يتم توزيعها جغرافياً بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي 13 للمجموعة الإفريقية، و13 للمجموعة الآسيوية، و6 لمجموعة أوروبا الشرقية، و8 لمجموعة أمريكا اللاتينية و7 لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى.

وحسب الصحيفة تعد هذه النتيجة صفعة جديدة للرياض ولحاكمها الفعلي محمد بن سلمان، وتذكيراً بالانتهاكات التي تشهدها المملكة، حيث أكد بيان صادر عن لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة حقوق الإنسان إنّه “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السعودية في مجال حقوق الإنسان طالت دول أخرى، ما يعني أنها تشكل خطراً على نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطالب أن تكون جزءاً منه!

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ثلاثين دولة غربية وجهت انتقادات صريحة إلى السعودية بسبب استغلالها مقعدها سابقاً في مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها اليوم تواجه اتهامات بالتضييق على أصحاب الرأي، وتطول مسؤوليها تهم سجن وإخفاء عدد من النشطاء. كما لا تزال فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول تطارد النظام وعددا من المسؤولين، كما أنها ماضية في التمييز ضد المرأة في القانون والواقع الفعلي، بما في ذلك عبر فرض نظام وصاية الرجل على المرأة، الذي يعامل جميع النساء الراشدات كقاصرات من الناحية القانونية.

وأضافت: لقد ارتكبت السعودية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها في المجلس، ووظفت موقعها في المجلس لتحصين نفسها في وجه المساءلة عن انتهاكاتها في اليمن، فالسعودية هي التي تتزعم “التحالف” في حربها على اليمن.

فمنذ 26 آذار 2015، شن هذا التحالف هجمات عديدة خرقت أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك هجمات جوية عشوائية قتلت وجرحت العديد من المدنيين مستخدماً في تلك الحرب القذرة الذخائر العنقودية المحرمة دولياً على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

وبينت الصحيفة أن السعودية هددت بسحب التمويل الذي تقدمه لبعض البرامج الهامة للأمم المتحدة لإجبار الأمين العام للأمم المتحدة على حذف اسم التحالف من “قائمة العار” لقتل الأطفال وقطع أطرافهم، وشن الهجمات الوحشية على المدارس والمستشفيات في اليمن.

وأكدت الصحيفة أنه ومنذ انضمام السعودية لمجلس حقوق الإنسان في كانون الثاني 2014، تواصلت حملتها القمعية بحق ذوي الرأي السلمي المعارض والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما وصلت أعداد ما نُفذ من أحكام بالإعدام حدوداً مرعبة ولم يكن لعدد كبير من هذه الإعدامات أي صلة بالجرائم الأشد خطورة وإنما بجرائم من قبيل تهريب وحيازة المخدرات.

وتختم الصحيفة بأن فشل السعودية في الحصول على المقعد الذي كانت تحلم به لتلميع صورتها دليل على أنها وصلت في تجاوزاتها حداً لم يعد بإمكان منظمات الأمم المتحدة تجاهله.

يذكر أنه تم أمس انتخاب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، وهذه الدول هي بوليفيا والصين وكوت ديفوار والغابون وكوبا وفرنسا وملاوي والمكسيك ونيبال وباكستان وروسيا والسنغال وأوكرانيا وأوزبكستان وبريطانيا.

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