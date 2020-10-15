الأكاذيب الأمريكية بشأن حجم وطبيعة التهديد الأجنبي

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أشار مقال نشره موقع “ذا أمريكان كونسرفاتيف” إلى أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أدلى مؤخراً بواحد من أكثر التصريحات سخافة خلال فترة عمله القصيرة والمحرجة كوزير للخارجية، حيث زعم خلال مقابلة له مع إحدى القنوات التلفزيونية أن إيران هي “أكبر تهديد للسلام وللأميركيين” وأن “أهم شيء فعله الرئيس ترامب هو إدراك أن الاتفاق النووي كان سيئاً لأمريكا ويمثل مخاطر حقيقية”.

وأكد المقال أن بومبيو، مثله مثل أي شخص آخر، يعرف جيداً أن إيران لا تشكل تهديداً حقيقياً للأمريكيين في الولايات المتحدة، لذا جاءت تصريحاته مضحكة ومخادعة، ولكن النقطة الأكثر أهمية، وفقاً للمقال، هي المبالغة الخرقاء في “التهديد” الذي تمثله إيران والتي تأتي على حساب إهمال التهديدات الأخرى الأكثر وضوحاً وإلحاحاً بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال المقال: بينما كان بومبيو يجوب العالم لإقناع الحكومات الأخرى بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وتوبيخ حلفاء واشنطن لرفضهم نسف الاتفاق النووي في الأمم المتحدة، كان الموت يطارد الأمريكيين بسبب وباء كورونا الذي لم تبذل إدارة ترامب جهوداً كبيرة للسيطرة عليه، فبدلاً من التركيز على التعاون الدولي لحماية الأمريكيين من هذه الآفة، يصب كبار المسؤولين الأمريكيين تركيزهم على تشويه سمعة دولة لا تمثل تهديداً حقيقياً على أمنهم القومي، وفق سياسة خارجية منفصلة عن الواقع وعن المصالح الحيوية الحقيقية للولايات المتحدة.

وشدد المقال على أن القادة السياسيين في واشنطن مهووسون بالتهديدات الخارجية البسيطة التي لا يمكن أن تلحق بالأمريكيين أي أذى في حين يتجاهلون المخاطر الحقيقية التي تحصد أرواح الأمريكيين بشكل يومي، فرغم استمرار انتشار الوباء في الولايات المتحدة وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 210 آلاف شخص، تظل أولوية الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي فرض عقوبات على بلد على الجانب الآخر من الكوكب بناء على وهم “إسقاطه”.

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