المواجهات الاقتصادية وحرب السياسة النقدية

ترجمة وتحرير: خالد فلحوط

تتحدث الكثير من الأخبار والتحليلات عن التغييرات الجذرية المتوقع حدوثها في الأشهر القليلة المقبلة ضمن هيكلة النظام المالي العالمي.. السيناريوهات الأميركية الرديئة والمدمرة حاضرة، وهي التي تناست أهمية التعاون لا الصراع في إدارة الثروات وتوزيعها.

فالهيمنة الأميركية على مقدرات العالم عبر احتكارها لطباعة عملتها وتحديد قيمتها، وربط سلة العملات بها، هو تجن على حقوق البشر، وجعلها خدمة للمصلحة الأميركية فقط، وهذا يقودنا لمسار السياسات النقدية الأميركية ضد خصومها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتي تعرض بلداناً كثيرة لخسائر مالية فادحة، يترتب عليها أزمات متتالية.

وبالتزامن مع الانحدار السياسي والاقتصادي العالمي، وضعف الاقتصاد الأميركي، مقابل مواصلة بكين زيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى ما يعادل ٣ تريليونات دولار، واستمرار نمو احتياطات النقد الأجنبي، فإن ذلك يؤكد حتمية التحولات المالية والنقدية القادمة.

وربما وبحلول عام ٢٠٢١ سيصبح الـ«يوان» الصيني بكل تأكيد ثالث أقوى عملة احتياطية عالمية بعد الدولار واليورو، متجاوزاً الـ«ين» الياباني و«الجنيه» الإسترليني وفقا لتقرير«CNBC» لاسيما وأن الكثير من البنوك المركزية والمؤسسات المنظمة، أضافت الـ”يوان” الصيني لاحتياطاتها منذ العام الماضي.

من جانب آخر، وحسب المجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيخسر الاقتصاد الأميركي ما يزيد على ثلث الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية هذا العام. بينما من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة ١.٣ %. ووفقاً لتقديرات الصين الخاصة قد تصل إلى أكثر من ٣.٥%.

ونظراً لتضرر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بسبب كورونا، فمن المؤكد زيادة احتياطات الـ”يوان” بشكل كبير ربطاً مع النمو المتسارع للاقتصاد الصيني. وتدرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ضرورة زيادة حيازتها للعملة الصينية بشكل كبير في المستقبل المنظور. وهذا يعني التخلص من احتياطات العملات الأخرى. وتعتبر روسيا خير مثال عندما تخلصت من تعاملات الدولار ما قلل ديونها الدولارية بنسبة ٩٠%.

بدوره، دعا وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف زملاءه في دول «بريكس» لزيادة تداولهم للعملات المحلية بدلاً من الدولار، لتصبح التجارة في العملات الوطنية جانباً رئيسياً من جوانب التعاون في «بريكس» المكونة من خمس دول. بينما تتداول الصين وروسيا والعديد من دول منظمة “شنغهاي” للتعاون فعلياً بالعملات المحلية، خاصة التجارة عبر الحدود، ويروجون لترتيبات مقايضة العملات مع دول أخرى.

وفي مقابلة مع «ماركت دوتس» توقع رئيس «مورغان ستانلي- آسيا» ستيفن روتش انخفاض الدولار بنسبة تصل إلى ٣٥% . وأشار لاستعداد الصين لإطلاق عملة دولية رقمية مدعومة بالذهب خارج نظام «سويفت» الذي يهيمن عليه الدولار. بينما كشف بنك الشعب الصيني عن خطط لجعل عملته الرقمية جاهزة بالوقت المناسب لدورة الألعاب الشتوية عام ٢٠٢٢.

ويمكن بسهولة تقييم اقتصاد الصين -الذي يتمتع بإنتاج حقيقي واستقرار طويل الأجل- بأنه الأقوى في العالم. مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي لأميركا يتركز على الاستهلاك والخدمات، والاستعانة بمصادر خارجية، بينما يجذب اقتصاد الصين وعملتها الكثير من الثقة الدولية.

وكما هو واضح فعلياً، ستُحَدّدْ الثقة الدولية في الاقتصادات المعنية من خلال مواجهات محتملة للعملة، بغض النظر عن الذهب وتأثيراته، وستكون الصين وحلفاؤها بالمكان الأقوى كونها تشارك بالتجارة عبر الحدود بالعملات المحلية، وسعيها لتوسيع تداول الـ”يوان” دولياً، وإجراء مبادلة عملات مع روسيا وإيران وفنزويلا.

فلا يتمثل الهدف في أن تكون الصين أو غيرها دولة مُهيمنة لتحل محل دولة أخرى، بل إنشاء عالم متوازن مع باقي المحاور والتحالفات الإقليمية والدولية، بما من شأنه تعزيز التوازن النقدي الذي يرافق تقدماً تدريجياً في مشروعها الاستراتيجي الاقتصادي «الحزام والطريق» كجسر يمتد للعالم كله.

عن «نيو إيسترن آوت لوك»

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