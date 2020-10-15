«التجارة الداخلية» تطالب «السورية للتجارة» باستجرار التفاح والحمضيات

سامي عيسى

طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مجدداً القائمين على المؤسسة السورية للتجارة ببذل أقصى الجهود لاستجرار وشراء مادة التفاح من الفلاحين وفق المواصفات والأسعار التي تم الاتفاق عليها مؤخراً

وشدد على تقديم مختلف التسهيلات وأشكال الدعم اللازمة للفلاحين والمزارعين من صناديق التعبئة وسيارات النقل وغيرها من الوسائل التي تضمن حسن عملية الشراء بما يخدم الفلاحين والمستهلكين على السواء والقيام بدور فاعل ونشيط لطرح مادة التفاح في صالات ومنافذ السورية للتجارة في إطار دور السورية للتجارة كمؤسسة تدخل إيجابي.

وقد بلغت الكميات المستجرة حتى تاريخه ما يزيد على 500 طن من التفاح بأنواعه المختلفة.

وضمن السياق ذاته أوعز البرازي إلى إدارة المؤسسة السورية للتجارة باستجرار الحمضيات من الفلاحين والمزارعين على أن تكون الأولوية التوجه إلى أبناء القرى والمناطق التي تضررت محاصيلهم وممتلكاتهم من الحرائق الأخيرة وتقديم مختلف أشكال المساعد والدعم اللازم لهم وفق الإمكانات المتاحة.

بدوره مدير عام المؤسسة العامة للسورية للتجارة أحمد نجم قال: إن المؤسسة اتخذت كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستلام كميات الحمضيات حسب قدرتها التصريفية وستضع كل إمكاناتها المتوافرة من مراكز فرز وسيارات نقل وصناديق في خدمة العملية التسويقية والبيع بالجملة والمفرق وبوساطة السيارات الجوالة بما يحقق نجاح العملية التسويقية.

وتشير المؤسسة إلى أنها أصدرت التعليمات والمواصفات التسويقية لموسم الحمضيات 2020-2021 وعممت إدارة المؤسسة إلى كل فروعها في المحافظات للعمل بمضمونها،

مؤكدة أن استلام محصول الحمضيات سيكون بإشراف لجان مختصة لضمان نجاح آلية استجرار الحمضيات من الفلاحين بيسر وسهولة.

طباعة