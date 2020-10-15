اليوم وبمشاركة كبيرة..انطلاق بطولة (3×3) بكرة السلة في اللاذقية

معين الكفيري

بمشاركة كبيرة وعلى مدى ثلاثة أيام تنطلق اليوم الخميس في اللاذقية على ملعب نادي تشرين الرياضي بطولة (3×3 )بكرة السلة لفئتي الرجال والسيدات, والتي تستمر حتى يوم بعد غد السبت, حيث يشارك بالبطولة (٢٢ )فريقاً, (١٢) للرجال و(١٠) للسيدات, وتقام بالتعاون مع اللجنة العليا لـ (3×3) في اتحاد كرة السلة واللجنة الفنية للعبة في اللاذقية و اللجنة المنظمة التي تضم كلاً من: زينة نصار- هنادي علوش- رولا خريمة- أحمد قضماني.

وتضم الفرق المشاركة في البطولة نخبةً من لاعبات ولاعبي الأندية المحلية والمنتخب الوطني لاسيما في الفئات العمرية, وسيتم تسجيل جميع اللاعبين واللاعبات في موقع الاتحاد الدولي لـ (3×3 )وذلك لضرورة تسجيل نقاط اللاعبين ونقاط البطولة وتصنيفها على مستوى العالم.

وفي ختام البطولة سيتم توزيع جوائز مالية للفرق الفائزة حيث يحصل الفريق في فئة الرجال على مبلغ قدره(٦٠)ألف ليرة سورية, ويحصل الوصيف على مبلغ(٤٠)ألف ليرة سورية.

كما يحصل الفريق الفائز في فئة السيدات على مبلغ قدره (٦٠)ألف ليرة سورية, والوصيف على مبلغ (٤٠)ألف ليرة سورية.

أما بالنسبة لجوائز المسابقات الفردية سيحصل الفائز الأول في فئتي الرجال والسيدات كل منهما على مبلغ (٥) آلاف ليرة سورية, في مسابقة الرمية الحرة كما يحصل الفائز الأول في فئتي الرجال والسيدات على مبلغ( ٥)آلاف ليرة سورية في مسابقة الرمية الثلاثية.

جوائز مالية

هنادي علوش -عضو اللجنة المنظمة, وفي تصريح لـ«تشرين» قالت: نقوم بالتحضير منذ فترة لاستضافة هذه البطولة والتي ستقام مبارياتها على ملعب نادي تشرين المكشوف ذي الأرضية الزفتية حيث يشارك فيها ٤٩لاعباً, يمثلون ١٢فريقاً في فئة الرجال, و٤٧لاعبة يمثلون ١٠ أندية في فئة السيدات.

وأضافت أن البطولة مصنفة عالمياً, ولها سجل للاعبين المشاركين فيها, وحسابات على موقع الاتحاد الدولي لـ«٣×٣», وهذا الأمر يساعد على تصنيف ترتيب سورية لمواقع متقدمة ويقود المباريات ستة حكام للساحة وثمانية حكام للطاولة، وهناك شركة راعية خاصة لها تقدم الجوائز للاعبين والجمهور الرياضي إضافة لجوائز أخرى.

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