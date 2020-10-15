آخر تحديث: 2020-10-15 11:44:17
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روسيا: 13754 إصابة جديدة بكورونا

التصنيفات: الصحة,منوعات

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 286 وفاة و13754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية مليون و354163 إصابة، و23491 حالة وفاة.

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التصنيفات: الصحة,منوعات

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