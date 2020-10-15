وقفة احتجاجية للكوادر التربوية والطلاب أمام المجمع التربوي في القامشلي تنديداً باستيلاء ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية على المدارس وإغلاقها

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 27 صفر 1442 الموافق لـ 15 تشرين الأول 2020
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الأخبار
بكين: واشنطن تقوض الاستقرار في مضيق تايوان
إصابة ضابط عراقي بتفجير إرهابي في الطارمية
يونيسف: 87 مليون دولار احتياجات اليمن التعليمية
واعظي: مستعدون للعب دور لحل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية تدين إعلان الاحتلال إقامة 2000 وحدة استيطانية جديدة
توسع جديد (للسورية للتجارة) لزيادة انتشارها الجغرافي في حماة
ضبط كميات كبيرة من سودة الفروج منتهية الصلاحية بدمشق
الاحتلال الأمريكي يُخرج قافلة محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق
النظام التركي يعتقل 4 أشخاص بذريعة ارتباطهم بغولن