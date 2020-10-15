آخر تحديث: 2020-10-15 11:44:17
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وقفة احتجاجية للكوادر التربوية والطلاب أمام المجمع التربوي في القامشلي تنديداً باستيلاء ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية على المدارس وإغلاقها

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