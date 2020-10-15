آخر تحديث: 2020-10-15 11:44:17
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وسائل إعلام: رئيس قيرغيزيا سورونباي جينبيكوف يعلن استقالته من منصبه

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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