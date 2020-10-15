40 قتيلاً و8 مفقودين بفيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

ارتفع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق وسط فيتنام خلال الأيام الماضية إلى 40 إضافة إلى فقدان 8 آخرين.

ونقلت شينخوا عن اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها.. “عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 40 شخصا وتم الإبلاغ عنهم في مقاطعات كوانغ تشي وكوانغ نام وتهوا تهين هويه”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة تسببت بانهيارات أرضية في محطة للطاقة الكهرومائية وسط مقاطعة تهوا تهين هويه وأثناء عمليات البحث والإنقاذ فقد الاتصال مع 13 شخصاً من فريق الإنقاذ وتجري حالياً أعمال البحث والإنقاذ.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 36 شخصا جراء هذه الفيضانات .

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