ألمانيا .. زيادة قياسية في إصابات كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقاً لرويترز، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6638 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 341223 حالة.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 6294، وسجل في 28 من آذار الماضي، وفقاً للمعهد.

كما كشفت بيانات اليوم الخميس أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 وفاة ليصبح العدد الإجمالي 9710 وفاة.

طباعة