صحفية تشيكية: أردوغان يستخدم المرتزقة لتحقيق أحلامه التوسعية

أكدت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا أن نظام رجب طيب أردوغان يستخدم المرتزقة أدوات لتحقيق أحلامه التوسعية ويدفع بهم للموت بدلا من جنوده.

وأوضحت في تعليق لها نشرته على فيسبوك اليوم أن أردوغان يقوم بتجنيد وإرسال المرتزقة والإرهابيين من الأراضي السورية التي يحتلها إلى ليبيا وأذربيجان وذلك ضمن أوهامه لإحياء الامبراطورية العثمانية البائدة .

وأشارت إلى أن عشرات المرتزقة لقوا حتفهم في إقليم ناغورني قره باغ وممنوع على ذويهم التحدث عن ذلك تحت طائلة السجن.

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