واعظي: مستعدون للعب دور لحل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا

أعرب رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي عن استعداد بلاده لأداء دور أكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن واعظي قوله خلال اتصال هاتفي اليوم مع مساعد رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفى اوف إن طهران ترحب باقتراح باكو حول القيام بدور أكثر فاعلية من جانب إيران وروسيا وتركيا لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وبينما رحب واعظي بوقف إطلاق النار في الإقليم دعا حكومتي جمهورية أذربيجان وأرمينيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وحل خلافاتهما عبر الحوار وفي إطار القانون الدولي واحترام الحدود المعترف بها وسيادة البلدين على أراضيهما.

بدوره أكد مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني أن باكو تدعو إلى دور أكثر فاعلية من جانب إيران وروسيا وتركيا لحل المشكلات في الإقليم.

طباعة