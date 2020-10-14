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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 27 صفر 1442 الموافق لـ 14 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية تدين إعلان الاحتلال إقامة 2000 وحدة استيطانية جديدة
توسع جديد (للسورية للتجارة) لزيادة انتشارها الجغرافي في حماة
ضبط كميات كبيرة من سودة الفروج منتهية الصلاحية بدمشق
الاحتلال الأمريكي يُخرج قافلة محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق
النظام التركي يعتقل 4 أشخاص بذريعة ارتباطهم بغولن
القضاء اللبناني يوجه الاتهام إلى 15 إرهابياً بقتل عسكريين ومدنيين
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد تضامنه مع سورية
الخارجية الفرنسية: تركيا تؤجج الصراع في قره باغ
الرئيس الأسد يستكمل جولته على المناطق المتضررة بالحرائق: تسببت بالكثير من الأضرار لكنها لم تكسر ارادة السوريين بالحياة ولم تستطع سلبهم أملهم وقدرتهم على تعويض ما خسروا