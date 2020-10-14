الخارجية الفلسطينية تدين إعلان الاحتلال إقامة 2000 وحدة استيطانية جديدة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استيطاني جديد لإقامة أكثر من2000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا أن قرار الاحتلال يشكل انتهاكاً جديداً يضاف إلى سلسلة انتهاكاته وجرائمه المتصاعدة ويعد جزءاً من عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لما تسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية كما أعلنت قبل يومين عن مخطط استيطاني لإقامة 500 وحدة استيطانية فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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