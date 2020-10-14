توسع جديد (للسورية للتجارة) لزيادة انتشارها الجغرافي في حماة

سامي عيسى

من جديد تدخل السورية للتجارة عملية التوسع الجغرافي لزيادة تدخلها الإيجابي والوصول إلى كل المناطق ليس في المدن فحسب بل في الأرياف أيضاً، وضمن هذا الإطار افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي بحضور محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري صالة العروبة للسورية للتجارة في حي جنوب الملعب بمدينة حماة وقسم بيع السجاد في مجمع أبي الفداء بحماة وصالتي للسورية للتجارة في بلدة جورين ونبل الخطيب بمنطقة الغاب وصالتين في سوق الهال بمدينة مصياف وبلدة البياضية بمنطقة مصياف.

وقد أكد البرازي خلال افتتاحه لتلك الصالات سعي الوزارة لتوفير مختلف السلع الأساسية والضرورية للمواطنين على الرغم من أشكال الإرهاب الاقتصادي الأميركي الأوروبي المتمثل بالإجراءات القسرية أحادية الجانب بحق أبناء شعبنا

وشدد على ضرورة تطوير أساليب العرض والبيع والشراء وخدمة الزبائن وأن تكون أسعار السلع والمنتجات المعروضة بصالات السورية للتجارة أرخص من مثيلاتها في الأسواق الخاصة.

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك منتجات من صنع بيئة كل محافظة.

وأكد على العمل الجاد لتسويق واستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والفواكه من الإخوة الفلاحين وبخاصة مادتي التفاح والحمضيات وفق الأسعار والمواصفات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في وزارة الزراعة والتوجه إلى التسوق الميداني والشراء من حقول الفلاحين والبيع إلى المستهلك مباشرة.

واوضح البرازي أن الهدف من افتتاح مثل هذه الصالات هو تلبية احتياجات وتوفير المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وليس افتتاح صالات تكون عبئاً ولا تقدم الخدمات المطلوبة منها وإنما لتساهم فعلياً بعملية التدخل الإيجابي لمصلحة المواطنين.

بدوره أحمد نجم أكد أهمية هذه الانطلاقة الجديدة في حالة التوسع والانتشار الجغرافي الذي يمهد لنشاط أوسع لعمل المؤسسة، وهذه الخطوة سيعقبها خطوات أخرى في المحافظات الأخرى لاستكمال عودة النشاط وخاصة بعد حالات الإغلاق التي تمت للعديد منها بفعل الإرهاب.

أيضاً جمال شعيب معاون وزير التجارة وحماية المستهلك أكد حتمية زيادة التدخل الإيجابي للمؤسسة بما يحقق العائد الاقتصادي والفائدة المزدوجة للمواطن والمؤسسة على السواء.

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