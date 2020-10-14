الصحة: 57 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 25 حالة ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 25 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 4883 شفيت منها 1389 وتوفيت 234 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٦ في ريف دمشق

١٣ في دمشق

١٠ في حمص

٨ في طرطوس

٦ في حلب

٣ في اللاذقية

١ في درعا

حالات الوفاة:

١ في ريف دمشق

١ في حمص

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٥ في دمشق

٤ في حلب

٤ في اللاذقية

٣ في حمص

٣ في درعا

٣ في ريف دمشق

٣ في السويداء

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