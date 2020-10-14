ونوس: عودة ثمانية مراكز للاتصالات للعمل تضررت بالحرائق

طرطوس- ثناء عليان

أكد مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس_ المهندس بديع ونوس في تصريح خاص لـ (تشرين) أن جميع ورشات الصيانة في فرع اتصالات طرطوس تعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات الهاتف الأرضية والهوائية في المحافظة جراء الحرائق التي حدثت مؤخراً، وشملت الأضرار بعض الأعمدة والكوابل وعلب ومجموعات التوزيع في ثمانية مراكز وهي: مركز مشتى الحلو (قرية المهيرة وبيت عركوش)، مركز حريصون قريتي (الجويبات والمزارع)، مركز فجليت، مركز عنازة بانياس، قرية طيبة المهدي التابعة لمركز المنطار، قرية الحارة التابعة لمركز ضهر صفرا في بانياس، مركز العليقة)، حيث تمت معالجة الأضرار وإصلاح جميع الشبكات الهاتفية الأرضية والهوائية في هذه المراكز وإعادة خدمة الاتصالات إلى ما كانت عليه.

وفيما يخص قرية نحل العنازة بيّن المهندس ونوس أن الضرر الذي أصاب شبكات الاتصالات فيها كان بكبلين هوائيين، الأول سعة 200 خط والثاني سعة 100 خط، والعمل جار حالياً لتحويل الشبكة الهاتفية المحروقة فيها من هوائية إلى أرضية بناءً على توجيهات وزير الاتصالات، وأشار إلى تضرر عمود هاتفي والكبل الهوائي سعة 30 خطاً في قرية المحرك حيث تمت المعالجة وإعادة الشبكة إلى ما كانت عليه سابقاً.

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