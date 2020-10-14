ضبط كميات كبيرة من سودة الفروج منتهية الصلاحية بدمشق

مركزان الخليل

بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمنع حالات الغش والتدليس بالمواد الغذائية وخاصة المواد المنتهية الصلاحية من اللحوم والكونسروة والمربيات وغيرها والتي يضاف إليها المحسنات الكيماوية وإعادة تدويرها من جديد وطرحها في الأسواق من قبل ضعاف النفوس من التجار وهذا ما حصل في أسواق دمشق حيث أكد عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن دوريات الحماية لدى المديرية ضبطت كميات كبيرة من كبد الدجاج في سوق باب سريجة محل الخير لبيع فروج بحوزته سودة دجاج فاسدة معروضة للبيع..

وقد تم حجز الكمية واتلافها فورا ، إلى جانب تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص وإغلاق المحل بالشمع الأحمر..

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