الاحتلال الأمريكي يُخرج قافلة محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق

واصل الاحتلال الأمريكي عمليات نهب وسرقة المزيد من الثروات الوطنية السورية من المناطق التي تحتلها قواته في الجزيرة السورية ونقلها باتجاه قواعده في العراق وأقدم اليوم على إخراج قافلة محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن الاحتلال الأمريكي أخرج مساء اليوم قافلة من 58 آلية تضم صهاريج محملة بالنفط وشاحنات مغلقة ترافقها سيارات رباعية الدفع تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لحراستها.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل الأمريكي عبر الحدود السورية وتوجه إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً مؤلفا من 104 آليات معظمها صهاريج إلى حقل تل عدس النفطي بريف الحسكة الذي تستخدمه قوات الاحتلال لتعبئة الصهاريج بالنفط السوري لسرقته وتهريبه إلى خارج البلاد.

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