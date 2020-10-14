حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد تضامنه مع سورية

جدد حزب البعث العربي التقدمي في الأردن تأكيده على التضامن مع سورية في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

وأعرب وفد من القيادة المركزية للحزب برئاسة أمينه العام فؤاد دبور خلال زيارته السفارة السورية في عمان عن وقوف الحزب إلى جانب سورية بمواجهة الإجراءات الأحادية المفروضة على الشعب السوري وآخرها ما يسمى قانون قيصر منددا باستمرار وجود قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي وممارساتها العدوانية على الأراضي السورية.

من جهته نوه القائم بالأعمال في السفارة السورية الدكتور شفيق ديوب بالموقف الشعبي الأردني الداعم لسورية في مواجهة القوى المتآمرة على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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