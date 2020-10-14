الخارجية الفرنسية: تركيا تؤجج الصراع في قره باغ

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتدخل النظام التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ مشيرا إلى أن هذا النظام “يؤجج الصراع” في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عن لودريان قوله إن التدخل التركي أمر غير مقبول داعيا إلى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو بين أرمينيا وأذربيجان “لخطورة ما يحدث من تدخلات أجنبية”.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أكد أمس أن النظام التركي يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في اقليم ناغورني قره باغ بالتحريض على مواصلة القتال.

طباعة